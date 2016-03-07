العثور على جثة مواطن بالقرب من سد مربح بالفجيرة

عثر على جثة المواطن (س. ر) البالغ من العمر 26 عاما متوفياً داخل سيارته المتوقفة بالقرب من سد مربح بالفجيرة، وباشرت أجهزة الأمن بالفجيرة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث والأسباب التي أدت الى الوفاة.

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> واشار المقدم الدكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة بشرطة الفجيرة، إلى انه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود جثة مواطن داخل مركبة متوقفة في منطقة مربح التي تبعد حوالي 15 كيلومترا الى الشمال من مدينة الفجيرة بالقرب من السد، وعليه انتقلت على الفور فرق البحث والمختبر الجنائي والاسعاف الى موقع البلاغ، حيث تم التعرف الى هوية الجثة التي تعود للمواطن ( س. ر) البالغ من العمر 26 سنة، وجرى نقلها إلى المختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي لفحصها وتحديد أسباب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية في الفجيرة قد عثرت مؤخراً أيضاً على جثة مواطن في العقد الثالث من عمره، متوفياً داخل مركبته المتوقفة في أحد مواقف السيارات، ومازالت التحقيقات جارية للتعرف على أسباب الوفاة.

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