ليلة_الأبطال - زيدان وبيبي يحذران من سرعة صلاح ورفاقه

حذر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد والبرتغالي بيبي مدافع الفريق من سرعة محمد صلاح وزملائه في خط هجوم روما قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل روما ضيفا على ريال مدريد ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "روما يمتلك هجوم ممتاز و لكن علينا تحقيق الانتصار و التركيز على إيقافه".

بينما تحدث بيبي قبل اللقاء قائلا: "مهاجمو روما يمتلكون سرعات رهيبة، ويجب الحذر منهم".

يتألق الثنائي صلاح وستيفان الشعراوي بشدة في الفترة الأخيرة، إذ يتصدر صلاح قائمة هدافي روما برصيد 12 هدفا في كل المسابقات.

بينما لمع الشعراوي صاحب الأصول المصرية مع الذئاب سريعا بعد انتقاله في يناير معارا، إذ لعب سبع مباريات سجل فيها خمسة أهداف وصنع هدفين.