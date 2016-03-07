أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور.. وزير النقل يجتمع مع كمسارية السكة الحديد لبحث مشكلاتهم وتطوير المرفق

Google+ Print
صور.. وزير النقل يجتمع مع كمسارية السكة الحديد لبحث مشكلاتهم وتطوير المرفق صور.. وزير النقل يجتمع مع كمسارية السكة الحديد لبحث مشكلاتهم وتطوير المرفق

اجتماع الوزير بالعاملين بالسكة الحديد

 

اجتمع مساء اليوم الدكتور سعد الجيوشي بالكمسارية ومساعديهم واستمع إلى مطالبهم والمشاكل التي تواجههم في تنمية إيرادات الهيئة، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تطوير مرفق السكة الحديد واستكمالًا للاجتماعات التي يعقدها الوزير مع كافة الطوائف العاملة بالسكة الحديد.

واستجاب وزير النقل إلى تلبية بعض مطالبهم المشروعة، و أكد لهم الوزير ‘‘أن العامل البشري يعتبر أهم عامل في نجاح المنظومة وأنه يجب بذل مزيد من الجهد للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا وأننا يجب أن نعمل جميعًا على تقديم خدمة مميزة للركاب.’’

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا