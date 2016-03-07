صور.. وزير النقل يجتمع مع كمسارية السكة الحديد لبحث مشكلاتهم وتطوير المرفق

اجتمع مساء اليوم الدكتور سعد الجيوشي بالكمسارية ومساعديهم واستمع إلى مطالبهم والمشاكل التي تواجههم في تنمية إيرادات الهيئة، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تطوير مرفق السكة الحديد واستكمالًا للاجتماعات التي يعقدها الوزير مع كافة الطوائف العاملة بالسكة الحديد.

واستجاب وزير النقل إلى تلبية بعض مطالبهم المشروعة، و أكد لهم الوزير ‘‘أن العامل البشري يعتبر أهم عامل في نجاح المنظومة وأنه يجب بذل مزيد من الجهد للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا وأننا يجب أن نعمل جميعًا على تقديم خدمة مميزة للركاب.’’