«ONTV» تحتفل بيوم المرأة العالمي بإهداء المرأة فيلم وثائقي بعنوان «على الخدود يهفهف»

تعرضَ قناة «أون تي في» يوم الثلاثاء 8 مارس في تمام الساعة 12:45 مساءا فيلمًا وثائقيًا بعنوان «على الخدود يهفهف»، من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية ب ONTV، وسيناريو إنجي محي الدين ، ومن إخراج أحمد عبدالجواد، و تزيد مدته عن 56 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم من خلال استضافة نماذج مختلفة من أعمار مختلفة للحكايات الخاصة بتلك النماذج، وتم تصوير أحداث الفيلم ما بين القاهرة والإسكندرية.

ويبدأ الفيلم برصد حكاية الأستاذة ماجدة جادو أثناء دراستها الجامعية في السبعينات، وشكل المجتمع فى هذه الفتره والفرق مابين الذي تعيشه طالبة جامعية في الوقت الحالي وذلك الوقت.

وتتطرق أحداث الفيلم لحكاية الدكتورة سمر علي، وكونها طبيبة أسنان في جامعة الأزهر ويعرض مدى رفض المرضي التعامل معها من خلال كونها غير محجبة.

بالإضافة إلى حكاية «منى عبد الرحمن» رسام كاريكاتير والتي رفضت تكملة مهنة الصيدلة، وتركت بلدها المنصورة ووصلت للقاهرة، في محاولة منها لتحويل الرسم من هواية لمهنة، ويبين الفيلم رد فعل أهلها بعد علمهم بخلعها للحجاب.

كما يعرض حكاية «مي أبو نوايا» والتي تعمل في تصميم وبيع الملابس المحجبة، بالرغم من كونها غير محجبة.

«على الخدود يهفهف» من إخراج أحمد عبدالجواد ، وسناريو إنجي محي الدين، ومدير التصوير محمد عماد، ومونتاج بيشوي جورج.