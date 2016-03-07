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سباليتي: صلاح والشعراوي سيدمران ريال مدريد في هذه الحالة

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سباليتي: صلاح والشعراوي سيدمران ريال مدريد في هذه الحالة سباليتي: صلاح والشعراوي سيدمران ريال مدريد في هذه الحالة

يرى لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما أن محمد صلاح وستيفان الشعراوي مهاجما الفريق بإمكانهما تدمير دفاعات ريال مدريد بمباراة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل روما ضيفا على ريال مدريد ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

وقال سباليتي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لمسابقة دوري الأبطال يوم الاثنين: "إذا استطعنا أن نمرر الكرة لصلاح والشعراوي في الأمام بسرعة، سيتمكنان من تدمير ريال مدريد".

وأضاف "قد أدفع بإدين دجيكو بشكل أساسي أمام ريال مدريد بسبب تأخرنا بهدفين من لقاء الذهاب".

يتألق الثنائي المصري بشدة في الفترة الأخيرة، إذ يتصدر صلاح قائمة هدافي روما برصيد 12 هدفا في كل المسابقات.

بينما لمع الشعراوي صاحب الأصول المصرية مع الذئاب سريعا بعد انتقاله في يناير معارا، إذ لعب سبع مباريات سجل فيها خمسة أهداف وصنع هدفين.

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