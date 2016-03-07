«البنك الأهلي»: اكتتاب الشهادات الدولارية عبر الانترنت بحد أقصى 10 آلاف دولار

قال محمود منتصر ، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، إنه بالتنسيق مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم نوالي إصدار شهادات “بلادي” الدولارية، مؤكدًا أن الشهادات عبارة عن شهادة مدتها سنة وأخرى سنتين وأخرى 3 سنوات وهي الأعلى في الفائدة 5.5 %.

وأضاف «منتصر»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم” على الهواء مباشرة، أن عائدات الشهادات يتم صرفها بالدولار، مؤكدًا أن الاكتتاب بالشهادات الدولارية يتم عبر الانترنت بحد أقصى 10 آلاف دولار.

وأكد أن هناك إقبال ملحوظ من المصريين بالخارج خصوصًا من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الوزيرة نبيلة مكرم ستعلن عن حصيلة بيع الشهادات الدولارية في مؤتمر صحفي، وأن سعر الفائدة على شهادات “بلادي” الدولارية مجزي ولا تقدمه البنوك بالخارج.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن المصريين حاملي الجنسية الأمريكية هم المعنيين بقانون”فاتيكا” ستحصل منه 20 % من عائد شهادات “بلادي”، قائلًا: ‘‘متفائلون بالإقبال على شهادات بلادي الدولارية من المصرييين بالخارج’’.