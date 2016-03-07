أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«البنك الأهلي»: اكتتاب الشهادات الدولارية عبر الانترنت بحد أقصى 10 آلاف دولار

Google+ Print
«البنك الأهلي»: اكتتاب الشهادات الدولارية عبر الانترنت بحد أقصى 10 آلاف دولار «البنك الأهلي»: اكتتاب الشهادات الدولارية عبر الانترنت بحد أقصى 10 آلاف دولار

محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي – أرشيفية

 

قال محمود منتصر ، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، إنه بالتنسيق مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم نوالي إصدار شهادات “بلادي” الدولارية، مؤكدًا أن الشهادات عبارة عن شهادة مدتها سنة وأخرى سنتين وأخرى 3 سنوات وهي الأعلى في الفائدة 5.5 %.

وأضاف «منتصر»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم” على الهواء مباشرة، أن عائدات الشهادات يتم صرفها بالدولار، مؤكدًا أن الاكتتاب بالشهادات الدولارية يتم عبر الانترنت بحد أقصى 10 آلاف دولار.

وأكد أن هناك إقبال ملحوظ من المصريين بالخارج خصوصًا من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الوزيرة نبيلة مكرم ستعلن عن حصيلة بيع الشهادات الدولارية في مؤتمر صحفي، وأن سعر الفائدة على شهادات “بلادي” الدولارية مجزي ولا تقدمه البنوك بالخارج.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن المصريين حاملي الجنسية الأمريكية هم المعنيين بقانون”فاتيكا” ستحصل منه 20 % من عائد شهادات “بلادي”، قائلًا: ‘‘متفائلون بالإقبال على شهادات بلادي الدولارية من المصرييين بالخارج’’.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا