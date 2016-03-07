أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إحياء مشروع المركز السياحى الجنوبى بالزعفرانة على مساحة 34 مليون متر

Google+ Print
إحياء مشروع المركز السياحى الجنوبى بالزعفرانة على مساحة 34 مليون متر إحياء مشروع المركز السياحى الجنوبى بالزعفرانة على مساحة 34 مليون متر

جانب من الاجتماع

ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة البحر الاحمر برئاسة اللواء مصطفي صدقي السكرتير العام مشروعات الاستثمار بالمركز السياحى الجنوبى بمنطقة الزعفرانة بحضور عدد كبير من مستثمرى البحر الاحمر وذلك فى خطوة لانهاء مشكلة المستثمرين والمواطنين فى منطقة المركز السياحى الجنوبى والذى يقع على مساحة 34 مليون م2 والتى لم تحل منذ عام 93 حتى الآن.
> ياتى ذلك ضمن محاولات إحياء العديد من المشروعات السياحية الكبرى مرة أخرى بالبحر الاحمر وزيادة الاستثمار بالمحافظة.


> وأكد صدقي أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولي الأمانة العامة بوزارة الدفاع لإزالة اى عقبات تعوق تنفيذ المشروعات ، ولحل مشكلة المركز السياحى الجنوبى بالزعفرانة تم اتخاذ خطوات عدة منها الحصول على موافقات جهات الاختصاص واعادة تخطيط المركز واسلوب اعادة التخصيص فى المنطقة وقد ابدى جميع المستثمرين موافقتهم على الاجراءات التى تتخذها المحافظة بهذا الشأن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا