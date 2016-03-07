إحياء مشروع المركز السياحى الجنوبى بالزعفرانة على مساحة 34 مليون متر

ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة البحر الاحمر برئاسة اللواء مصطفي صدقي السكرتير العام مشروعات الاستثمار بالمركز السياحى الجنوبى بمنطقة الزعفرانة بحضور عدد كبير من مستثمرى البحر الاحمر وذلك فى خطوة لانهاء مشكلة المستثمرين والمواطنين فى منطقة المركز السياحى الجنوبى والذى يقع على مساحة 34 مليون م2 والتى لم تحل منذ عام 93 حتى الآن.

> ياتى ذلك ضمن محاولات إحياء العديد من المشروعات السياحية الكبرى مرة أخرى بالبحر الاحمر وزيادة الاستثمار بالمحافظة.

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> وأكد صدقي أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولي الأمانة العامة بوزارة الدفاع لإزالة اى عقبات تعوق تنفيذ المشروعات ، ولحل مشكلة المركز السياحى الجنوبى بالزعفرانة تم اتخاذ خطوات عدة منها الحصول على موافقات جهات الاختصاص واعادة تخطيط المركز واسلوب اعادة التخصيص فى المنطقة وقد ابدى جميع المستثمرين موافقتهم على الاجراءات التى تتخذها المحافظة بهذا الشأن .