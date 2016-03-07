بوتين يطلع السيسي على سريان الهدنة في سوريا

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم الاثنين، على سريان الهدنة في سوريا.

وأعلن الكرملين في بيان صحفي أن بوتين أحاط الرئيس المصري علما بالجهود المبذولة في سياق تنفيذ بنود البيان المشترك الصادر عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة اللتين تترأسان المجموعة الدولية لدعم سوريا، حول وقف الأعمال القتالية في هذا البلد اعتبارا من 27 فبراير الماضي.

وشدد الرئيس الروسي، بحسب “سبوتنيك”، على أن تنفيذ شروط الهدنة يعتبر عاملا أساسيا لتهدئة الأوضاع داخل سوريا وتحسين الوضع الإنساني فيها.

وأعطى عبد الفتاح السيسي من جانبه تقييما عاليا لهذه الخطوات، داعيا إلى إطلاق العملية السياسية للتسوية السورية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن.

واتفق الرئيسان على أن تواصل روسيا ومصر تعاونهما الوثيق في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا.

كما أكد فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة الكفاح ضد الإرهابيين الدوليين ليس في سوريا فحسب بل وفي ليبيا واليمن أيضا.