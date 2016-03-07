رئيس جامعة أسيوط يفتتح المرحلة الثانية من تطوير معهد الأورام‎

افتتح الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط اليوم ، المرحلة الثانية من تطوير معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى لمكافحة السرطان تحت شعار ” أنا استطيع .. نحن نستطيع” ، بحضور الدكتور مصطفى الشرقاوى عميد معهد جنوب مصر للاورام والدكتور احمد حسن مدير مستشفى الأورام بالمعهد والدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم والدكتور محروس عثمان عميد كلية الصيدلة والاستاذ محمود بخيت أمين الجامعة المساعد ومديرى المستشفيات الجامعية بأسيوط ووكلاء بعض الكليات لشئون البيئة وخدمة المجتمع وعدد من قيادات المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية و قيادات من مديرية الاوقاف بأسيوط ودار الإفتاء المصرية وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى البنوك ورجال الأعمال .

> وقد اعرب الدكتور احمد جعيص فى بداية الإفتتاح عن سعادته بحضور وقائع اليوم العالمى لمكافحة السرطان ، مؤكداً أن معهد جنوب مصر للاورام صرح طبى على درجة عالية من المهارة والكفاءة ويضم أكبر الاساتذة والمتخصصين فى مجال الأورام وهو ما يخدم نحو 40 ألف مريض سنوياً من شتى محافظات الصعيد ، كما شدد سيادته على ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية والمؤسسات المحلية من أجل تطوير المعهد حتى يتمكن من آداء رسالته فى خدمة المجتمع واستكمال بقية المشاريع والوحدات المتوقفة .

> وعقب مراسم الافتتاح قام الدكتور جعيص بعمل جولة تفقدية للتعرف على ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير المعهد والإطمئنان على حسن سير العمل وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

> والتى بدأت بتفقد وحدة زرع النخاع حيث قدم دكتور الشرقاوى شرح أوضح من خلاله أن الوحدة تعتبر الأولى من نوعها فى صعيد مصر والتى أوشكت على دخولها الى الخدمة الصحية بالمعهد ، كما تخلل الزياردة جولة داخل وحدة علاج الآلام التداخلية والتى تحتوى على احدث الاجهزة والمعدات بتكلفة بلغت 2 مليون ونصف بتبرع من بنكى مصر وفيصل الإسلامى ، بالإضافة الى تفقد وحدة الأشعة التداخلية بقسم الأشعة التشخيصية والتى بلغت تكفتها 2 مليون جنيه وربع وتكلفتها بالكامل من التبرعات المقدمة للمعهد من اهل الخير كما قام أعضاء هيئة التدريس بالمبادرة بتقديم تبرعات شخصية لتأسيس مكاتب الوحدة .

> كما تضمنت الجولة زيارة لوحدة الصيدلة الإكلينيكية التى تم تحديث العمل بها وفقاً لأحدث النظم العالمية وتم إضافة وحدة التغذية الوريدية للعمل بها من أجل تسهيل العلاج و التغذية المقدمة للمرضى والتى تعد أول وحدة على مستوى الصعيد والثالثة على مستوى الجمهورية .

> وقد أشاد الدكتور جعيص خلال بما شهده من أعمال تطوير وتحديث لبعض الوحدات بالمعهد مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على توفير خدمة صحية متميزة فى شتى الأقسام والتخصصات داخل المعهد والمستشفيات الجامعية المتخصصة .