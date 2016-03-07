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ضبط 55 قضية متنوعة في حملة لمباحث التموين بالمنيا

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ضبط 55 قضية متنوعة في حملة لمباحث التموين بالمنيا ضبط 55 قضية متنوعة في حملة لمباحث التموين بالمنيا

تمكنت مديرية بالمنيا من ضبط وتحرير عدد 55 قضية تموينية وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين و التي تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، ان الحملة اسفرت عن تحرير عدد29 قضايا تموينية مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية حيث تم ضبط عدد 171 كرتونة من زيت الطعام ناقصة الوزن وعدد 74 استيكر يحمل علامة تجارية مقلدة وعدد 5.5 كيلو من اللحوم البلدية ذبح خارج السلخانة بالإضافة إلى عدد من المخالفات المتنوعة مابين ( عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم حمل شهادة صحية ـ إدارة منشاة بدون ترخيص ).

وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير عدد 26 قضية تموينية جاءت مابين ( إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجين ـ عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس ) مخالفين بذلك القوانين والقرارات التموينية .

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
> وأضاف إن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين​ .​

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