النفط يسجل أعلى مستوى لعام 2016 فوق 40 دولارا

صعدت أسعار خام برنت اليوم الاثنين، مسجلةً ذروتها لعام 2016 فوق 40 دولارًا للبرميل مع بحث المنتجين عن سعر ارتكاز جديد للنفط بعد موجة البيع التي استمرت لنحو عامين لكن بعض المحللين حذروا من أن تخمة المعروض العالمي مازالت كبيرة.

وارتفعت أسعار الخام برنت العالمية أكثر من 40 بالمئة في الشهرين الأخيرين بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في 12 عامًا، وتدعمت مكاسب اليوم ببيانات تظهر زيادة دون المتوقع في مخزونات نقطة التسليم لعقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما والحديث بأن أوبك تطلع إلى سعر 50 دولارًا للبرميل كحد أدنى، حسبما أفادت الاقتصادية.

وتلقى انتعاش النفط من حوالي 26 دولارًا للبرميل دعمًا إضافيًا من عمليات شراء لأسباب فنية وتدوير للأصول من جانب المستثمرين أدى إلى زيادة مخصصات السلع الأولية مثل النفط والنحاس فضلًا عن الأسهم.

وارتفعت الأسهم الأمريكية نحو ثمانية بالمئة منذ منتصف فبراير في حين تراجعت أسعار أدوات الخزانة، وسجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها في شهرين اليوم.