أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النفط يسجل أعلى مستوى لعام 2016 فوق 40 دولارا

Google+ Print
النفط يسجل أعلى مستوى لعام 2016 فوق 40 دولارا النفط يسجل أعلى مستوى لعام 2016 فوق 40 دولارا

النفط يصعد لأعلى مستوى له خلال العام – أرشيفية

صعدت خام برنت اليوم الاثنين، مسجلةً ذروتها لعام 2016 فوق 40 دولارًا للبرميل مع بحث المنتجين عن سعر ارتكاز جديد للنفط بعد موجة البيع التي استمرت لنحو عامين لكن بعض المحللين حذروا من أن تخمة المعروض العالمي مازالت كبيرة.

وارتفعت أسعار الخام برنت العالمية أكثر من 40 بالمئة في الشهرين الأخيرين بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في 12 عامًا، وتدعمت مكاسب اليوم ببيانات تظهر زيادة دون المتوقع في مخزونات نقطة التسليم لعقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما والحديث بأن أوبك تطلع إلى سعر 50 دولارًا للبرميل كحد أدنى، حسبما أفادت الاقتصادية.

وتلقى انتعاش النفط من حوالي 26 دولارًا للبرميل دعمًا إضافيًا من عمليات شراء لأسباب فنية وتدوير للأصول من جانب المستثمرين أدى إلى زيادة مخصصات السلع الأولية مثل النفط والنحاس فضلًا عن الأسهم.

وارتفعت الأسهم الأمريكية نحو ثمانية بالمئة منذ منتصف فبراير في حين تراجعت أسعار أدوات الخزانة، وسجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها في شهرين اليوم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار