بالصور.. أهالى أرض المعلمين بالخارجة يستغيثون من خطر مصرف زراعى مكشوف

ناشد أهالى حى أرض المعلمين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم بسرعة التدخل لتغطية الأجزاء المكشوفة من المصرف الزراعى الذى يمر خلال الكتل السكنية بالحى ويتسبب فى انتشار البعوض والحشرات والزواحف والروائح الكريهة بما يهدد حياه المواطنين فى الحى.

وأكد الأهالى أن هذا المصرف قد تم تغطية أجزاء منه وتحويلها إلى مسطحات خضراء فيما تبقى مساحة منه لم يتم تغطيتها حتى الآن وهى التى تسببت فى انتشار الحشائش الكثيفة والحشرات والضفادع والبعوض.

وقال على عيد أحد مواطنى الحى فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن حى أرض المعلمين يعانى من عدة مشكلات منها سوء حالة الطرق والشوارع بصورة كبيرة بجانب وجود هذا المصرف المكشوف والذى يتسبب فى انتشار الحشرات بصورة كبيرة ما يستدعى تدخل الأجهزة المختصة لتغطيته وإزالة تلك الحشائش الكثيفة المنتشرة على جانبيه.

وأضاف سعيد حسين أن المواطنين سبق لهم وأن طالبوا عدة مرات بسرعة تغطية هذا المصرف وتطهيره وإزالة كل الحشائش الهائلة التى تنمو على مياهه وما ينتج عنها من انتشار للحشرات والزواحف حتى يتسنى للمواطنين الاستقرار وتفادى إخطار هذا المصرف.

وأوضح حسن حجاج أن أرض المعلمين هو حى ناشئ ويشمل آلاف المنازل والبنايات الكسنية المأهولة ويحتاج إلى متابعة من المسئولين بالمحافظة لحل مشكلاته المتراكمة والتى لا تتوقف عند هذا المصرف وإن كان علاج تلك المشكلة هو الأولوية الأولى لأبناء الحى.

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