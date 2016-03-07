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"منظمى الرحلات الروسية": ننتظر عودة السياحة لمصر قريبا

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"منظمى الرحلات الروسية": ننتظر عودة السياحة لمصر قريبا "منظمى الرحلات الروسية": ننتظر عودة السياحة لمصر قريبا
أكد رئيس رابطة منظمى الرحلات السياحية فى روسيا (ATOR) ديمترى جورين أنه بعد استئناف الرحلات الجوية وبيع الرحلات السياحية إلى لن تتغير الجولات، مشيراً إلى أن متوسط سعر الرحلة للفرد 800 دولارا تشمل السفر والإقامة فى الفنادق.

ووفقا لجورين، رابطة منظمى الرحلات السياحية الروسية تتوقع وتنتظر افتتاح الاتجاه المصرى بسبب الوضع الخاص بمصر وشركات السياحة الروسية والسياح أنفسهم، موضحا أنه فى العديد من شركات السفر العملاء لديهم العديد من الودائع فى مصر، والتى يمكن استخدامها فى حال استئناف الرحلات الجوية، مؤكدا أن بريطانيا تخطط لفتح الخدمات الجوية فى مايو، ونأمل أن تستأنف الاتصالات السياحية الروسية مع مصر فى المستقبل القريب.

ووفقا لتوقعات جمعية منظمى الرحلات السياحية، ستتعافى السياحة الروسية بسرعة كبيرة بعد فتح الرحلات الجوية، حيث إنه سيبلغ عدد السياح شهريا 300 ألف.


>بوتين والسيسى يناقشان عودة الرحلات الجوية والسياحية بين مصر وروسيا

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مصر 365

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