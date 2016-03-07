ترحيل شريف دياب عضو 6 أبريل لقسم أول شبرا لتنفيذ قرار إخلاء سبيله

كشفت مصادر أمنية، أن قوات الأمن، رحلت شريف دياب عضو حركة 6 أبريل لقسم أول شبرا الخيمة، وذلك لإنهاء إجراءات قرار إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالانضمام لحركة 25 يناير، وأنه من المقرر أن يتم إنهاء الإجراءات مساء اليوم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، قررت إخلاء سبيل شريف دياب المتهم بتأسيس "حركة شباب 25 يناير" من سرايا النيابة بضمان محل إقامته.

وفى وقت سابق أصدرت النيابة قرارا بحبسه 15يوما ووجهت إلى شريف دياب اتهامات بالدعوة والتحريض على التظاهر وتأسيس جماعة على خلاف القانون، سمتها النيابة «حركة شباب 25 يناير».

إخلاء سبيل عضو بحركة شباب 25 يناير بضمان محل إقامته