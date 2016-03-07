افضل واسرع طريقة لازالة الهالات السوداء تحت العين للنساء ورجال

الكثير من الشباب في الوقت الحالي بسبب التغيرات الجويه دائما ما يحدث تغيرات في لون الجلد والبشره وتكون تلك التغيرات في اكثر الاماكن عرضة لتلك التغيرات الجويه واكثرها حساسية على الاطلاق وتكون تلك هي المنطقة المحيطة بالعين بالاضافة إلى ان الهالات السوداء تنتج نتيجة الارهاق الشديد او قلة النوم او الكثير من تناول الكفاين او المدخنين عموما دائما ما يعانون من تلك المشكله .

ولا شك ان تلك المشكله تشكل حرج كبير بالنسبه للشباباب سواء من البنات او الاولاد لذلك سنطرح عليكم الان من نجوم مصرية ابسط واسهل طريقة للتخلص من الهالات السوداء في زمن قياسي بفاعلية وامان ولا يتطلب الامر اكثر من 10 دقائق فقط .

كل ما سنحتاجه هو بيكاربونات الصوديم ” كاربونات ” وماء بارد

سنقوم بوضع معلقة ونصف كبيرة من بيكاربونات الصوديم على كوب ماء بارد كبير ونقوم بتقليبها جيدا حتى يصبح القوام لزجا كالعجينه ومن ثم تقوم بعمل ماسك حول الاماكن السوداء في الوجه ” حولين العين باكملها ” ومن ثم يترك الماسك لمدة 10 دقائق ثم تقوم بغسل الوجه بماء فاتر .

الجدير بالذكر ان بيكاربونات الصوديم تعد مطخهر فعال حسث تقوم بقتل كافة الجراثيم والبكتيريا وتنقية الجلد من الشواءب وازالة الرؤوس السوداء حيث تعتبر مطهر فعال للوجه والكصير من مراكز التجميل دائما ما ينصحون باستخدامه لانه يساعد في الاحتفاظ وتفتيح لون البشرة بالاضافه لكونه مطهر فعال .

شبكةعيونالإخبارية

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