طارق يحيى لـ في الجول: مواجهة الانتاج بعد تغلبه على الزمالك صعبة.. ولكن نسعى للثأر

أكد طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش أنه يسعى للثأر من الانتاج الحربي وذلك حينما يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويخوض الجيش المباراة وهو في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة مقابل 31 للانتاج الحربي الذي يأتي سادسا.

وتحدث طارق يحيى لـFilGoal.com قائلا:"المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة وأن الانتاج منتشي بفوزه على الزمالك 3-1".

وأكمل"نخوض المباراة بنية الثأر من الهزيمة 2-1 في الدور الأول خاصة وإننا لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة خلال تلك المباراة أيضا".

وأردف مدرب الجيش"نرغب في حصد الثلاث نقاط من أجل الارتقاء في جدول الترتيب أكثر".

وأتم طارق يحيى"كل لاعبي الفريق جاهزين لخوض المباراة وسوف أستقر على التشكيل قبل اللقاء بوقت قليل".