كاميرا في الجول – مرتضى منصور يتحدث عن: مايوكا وإسرائيل.. ويرد على ممدوح عباس

"لقد ضربت السفير الإسرائيلي فكيف سأتعامل معهم"؟ هكذا تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على تعامل ناديه مع وكلاء لاعبين إسرائيليين من أجل ضم مهاجم الفريق إيمانويل مايوكا.

وعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا للرد على حصول ممدوح عباس رئيس النادي السابق على حكم بالحجز على أرصدة الزمالك بسبب شيكات كان قد أقرضها للزمالك بقيمة 42 مليون جنيه.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك قرارات نارية أولها منع المدير الفني السابق للفريق أحمد حسام "ميدو" من دخول النادي، ورفع دعاوى قضائية ضد بعض وسائل الإعلام التي تدير حملة ضد النادي (شاهد الفيديو).

وواصل مرتضى منصور"الزمالك ناد وطني ومحترم، ولا يمكن أن نتعامل مع إسرائيليين".

ورد رئيس الزمالك على نظيره السابق ممدوح عباس حول حصوله على حكم بالحجز على أرصدة النادي"ممدوح عباس لم يقدم أي إثبات في المحكمة على إقراضه الزمالك لهذه الأموال، والعقود الذي يستند عليها بدون تاريخ".

وأتم"لا أجد أموالا لسفريات فرق القدم والطائرة والسلة وعرضت علي الأجهزة الرياضية تجميد النشاط، ولو حدث ذلك ستكون فضيحة".

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