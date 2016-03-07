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' البديل السوبر ' يقود المصري لإسقاط شرطة هاني رمزي.. والاقتراب من الزمالك

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' البديل السوبر ' يقود المصري لإسقاط شرطة هاني رمزي.. والاقتراب من الزمالك ' البديل السوبر ' يقود المصري لإسقاط شرطة هاني رمزي.. والاقتراب من الزمالك

قاد أحمد جمعة لاعب المصري فريقه للتغلب على اتحاد الشرطة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في الدوري المصري.

واستضاف المصري منافسه الشرطة في إطار الجولة 21 من الدوري وألحق الفريق البورسعيدي بالأخير الهزيمة الأولى تحت قيادة مدربه هاني رمزي.

وخاض رمزي ثلاث مباريات مع الشرطة قبل ملاقاة المصري انتصر في الأولى على حساب إنبي وتعادل مرتين مع المقاصة واتحاد الشرطة.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد جمعة في الدقيقة 76 برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء وذلك بعد اشتراكه كبديل في الدقيقة 74.

ويعد هذا الهدف هو السادس لجمعة مع المصري فور اشتراكه كبديل في المباريات.

وارتفع رصيد المصري بذلك الانتصار إلى 39 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد الشرطة عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب الذي يأتي في المركز الـ15 والذي يضمن بقاء صاحبه في الدوري الموسم المقبل.

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