محافظ أسوان يطالب ​الأهالى​ بالمشاركة فى حملة «نظف بلدك» لمواجه إضراب عمال النظافة

وجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان دعوة مفتوحة لكافة الفئات والشرائح من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأندية والمراكز الشبابية والمدارس والجامعة والنقابات للمشاركة بفاعلية فى حملة ” نظف بلدك ” والتى لا تهدف فقط للتخلص من القمامة والمخلفات من الميادين والشوارع بمدينة أسوان بسبب محاولات البعض بفرض الأمر الواقع للحصول على مطالبهم الفئوية دون النظر للصالح العام ولكن للتأكيد على أن الجميع يقف صفاً واحداً ضد خفافيش الظلام التى تحاول نشر الفوضى وتعطيل دوران حركة العمل العام والإنتاج.

وأكد حجازي على أن إضراب فئة قليلة من عمال النظافة الشرفاء لن يثني الأجهزة الحكومية عن مواصلة أعمال النظافة بالتعاون مع الكيانات المجتمعية المختلفة لإستكمال نظافة شوارع المحافظة بالكامل مع الحفاظ على البيئة من أى ملوثات أو روائح كريهة.

وأشار حجازي إلى أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات لحملات النظافة من أداوت ومعدات ثقيلة وسيارات نقل من خلال التعاون مع شركات المقاولات والهيئات الحكومية التى تمتلك هذه الإمكانيات.

وناشد حجازى وسائل الإعلام المختلفة بتوعية المواطنين للمشاركة بإيجابية مع هذه الحملة وتقديم المساندة بكافة أشكالها للجهات المساهمة فيها وأيضاً قيام رجال الدين الإسلامى والمسيحى بدورهم بنشر تعاليم الأديان السماوية التى تحض على الإهتمام بالنظافة العامة لا يقتصر فقط على المنازل أو دور العبادة ولكن يشمل المناطق والشوارع المحيطة بهم .​