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الداخلية التونسية: مقتل 35 متطرفًا و18 مدنيًا وعسكريًا فى مواجهات «بن قردان»

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الداخلية التونسية: مقتل 35 متطرفًا و18 مدنيًا وعسكريًا فى مواجهات «بن قردان» الداخلية التونسية: مقتل 35 متطرفًا و18 مدنيًا وعسكريًا فى مواجهات «بن قردان»

أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، مقتل 35 متطرفًا و18 مدنيًا وعسكريًا فى مواجهات “بن قردان”، وذلك حسبما أفادت قناة “العربية” فى خبر عاجل.

وقال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إن المسلحين المتطرفين الذين هاجموا مدينة بن قردان المحاذية للحدود الليبية كانوا يسعون للسيطرة على المنطقة، وإعلانها ولاية جديدة تابعة لهم.

وأضاف السبسى فى كلمة موجهة للشعب بثها التلفزيون الحكومى: “هذا الهجوم منظم وهو غير مسبوق، وربما كان الهدف منه السيطرة على هذه المنطقة وإعلانها ولاية جديدة، ولكن قواتنا التى توقعت هذا كانت موجودة، ويحق للتونسيين الافتخار بها”.

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