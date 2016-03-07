محافظة أسيوط تبدأ في إعداد المخططات التفصيلية للغنايم والبداري وساحل سليم‎

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تعليماته بالبدء في إعداد المخططات التفصيلية لمدن الغنايم والبداري وساحل سليم عقب اعتماد المخططات الإستراتيجية لهذه المراكز، والتي وردت للمحافظة بقرارت اعتمادها من وزير الإسكان وقرارات النشر في الجريدة الرسمية، صرحت بذلك المهندسة إيمان على مدير عام إدارة التخطيط العمراني بمحافظة أسيوط.

وأوضحت «إيمان»، على أن المخططات التفصيلة يتم إعدادها الآن بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المهندسية العسكرية ومحافظة أسيوط والهيئة القومية العامة للتخطيط العمراني عن طريق أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة اللتخطيط العمراني بالقاهرة.

كما أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على أن إعتماد المخططات التفصيلية يأتي للتيسير على المواطنين استصدار التراخيص للبناء ومنع البناء العشوائي، فضلًا عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة، مشيرًا إلى الإنتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط و201 قرية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.​