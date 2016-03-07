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باحثون ألمان يبتكرون ملابس داخلية تحمى من ضعف الخصوبة بسبب الموبايلات

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باحثون ألمان يبتكرون ملابس داخلية تحمى من ضعف الخصوبة بسبب الموبايلات باحثون ألمان يبتكرون ملابس داخلية تحمى من ضعف الخصوبة بسبب الموبايلات
كشفت بعض الأبحاث الطبية عن أن الهواتف الذكية تساهم فى إضعاف خصوبة الرجال وتقلل أعداد الحيوانات المنوية ما يزيد فرص الإصابة بالعقم، فى حين نفت دراسات طبية أخرى فرص حدوث ذلك.

وبناء على هذه النتائج، تمكن مؤخرا فريق من الباحثين الألمان، الذين تخرجوا من كلية ميونيخ إدارة الأعمال من تطوير ملابس داخلية تساهم فى حماية الأعضاء التناسلية للرجال من الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الهاتف المحمولة، وبالتالى عدم التأثير على الخصوبة، وذلك إذا ما سلمنا بصحة النتائج التى حذرت من الهواتف المحمولة.

وصمم الباحثون الملابس الداخلية بنسج عنصر الفضة فيها، لأنه يساهم فى حماية الشخص بشكل جزئى من إشعاعات الهواتف المحمولة، ولا يتسبب فى حدوث أى مشاكل على الجلد حال ارتدائها، حيث لها ملمس رائع على البشرة، حسبما نشر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرا.

وللمزيد من النصائح لحماية خصوبتك فقد حذر الباحثون من خطر ارتداء "البوكسر" الضيق خلال النهار والليل، حيث يسبب تلف الحمض النووى DNA الخاص بالحيوانات المنوية، ما يُضعف الخصوبة، بينما تساهم الملابس الداخلية الواسعة فى الحد من تلف وموت الحيوانات المنوية بنسبة 25% مقارنة بالملابس الضيقة، لأن ارتداء الملابس الداخلية الواسعة تساهم فى خفض حرارة الخصيتين وتعزيز جودة الحيوانات المنوية.


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