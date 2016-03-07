أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: 50% من المصريين فوق سن الـ06 يعانون من ارتفاع ضغط الدم

Google+ Print
دراسة: 50% من المصريين فوق سن الـ06 يعانون من ارتفاع ضغط الدم دراسة: 50% من المصريين فوق سن الـ06 يعانون من ارتفاع ضغط الدم
قال الدكتور محمد محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، رئيس لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بجامعة القاهرة: "إن ضغط الدم من الأمراض الصامتة التى لا يشعر بها المريض والمسببة لأمراض القلب ما دفع قسم القلب بكلية الطب جامعة القاهرة لإنشاء مشروع بحثى كبير منذ 25 سنة متخصص فى أمراض ضغط الدم لتحديد المشكلة، وأسبابها، والأضرار التى تعود على الفرد بسببها، وتأتى أمراض القلب فى المقدمة، إضافة إلى الوصول لأرقام وإحصائيات عن المرض المنتشر فى ".

وأضاف محسن: "من خلال المشروع اكتشفنا أن أكثر من 50% فوق سن الـ60 من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأصدرنا لأول مرة توصيات مصرية قومية لعلاج ومتابعة مرض ضغط الدم وهى مختلفة عن التوصيات الأوروبية، حيث تتناسب مع ثقافتنا وأسلوب حياتنا والنظام الصحى الخاص بنا والمستوى الاقتصادى".

وأشار أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى إلى أن أمراض القلب يقصد بها ضيق أو انسداد الشرايين التاجية التى تغذى بدورها عضلة القلب، وهى من أكثر أنواع أمراض القلب المنتشرة فى مصر حاليا وتسبب الوفاة للغالبية، وتنتج هذه الأمراض بالوراثة بنسبة 20%، بينما 80% من أسباب أمراض القلب ناتجة عن أسلوب الحياة الخاطئ وممارسة عادات سلبية منها التدخين، وتناول الأطعمة عالية .

رئيس قسم القلب بقصر العينى: الفول يقلل الوفيات فى مصر بنسبة 37%

الدعامة الدوائية الممتصة أحدث صيحة فى مجال الدعامات القلبية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر