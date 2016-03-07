دراسة: 50% من المصريين فوق سن الـ06 يعانون من ارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور محمد محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، رئيس لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بجامعة القاهرة: "إن ضغط الدم من الأمراض الصامتة التى لا يشعر بها المريض والمسببة لأمراض القلب ما دفع قسم القلب بكلية الطب جامعة القاهرة لإنشاء مشروع بحثى كبير منذ 25 سنة متخصص فى أمراض ضغط الدم لتحديد المشكلة، وأسبابها، والأضرار التى تعود على الفرد بسببها، وتأتى أمراض القلب فى المقدمة، إضافة إلى الوصول لأرقام وإحصائيات عن المرض المنتشر فى مصر ".

وأضاف محسن: "من خلال المشروع اكتشفنا أن أكثر من 50% فوق سن الـ60 من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأصدرنا لأول مرة توصيات مصرية قومية لعلاج ومتابعة مرض ضغط الدم وهى مختلفة عن التوصيات الأوروبية، حيث تتناسب مع ثقافتنا وأسلوب حياتنا والنظام الصحى الخاص بنا والمستوى الاقتصادى".

وأشار أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى إلى أن أمراض القلب يقصد بها ضيق أو انسداد الشرايين التاجية التى تغذى بدورها عضلة القلب، وهى من أكثر أنواع أمراض القلب المنتشرة فى مصر حاليا وتسبب الوفاة للغالبية، وتنتج هذه الأمراض بالوراثة بنسبة 20%، بينما 80% من أسباب أمراض القلب ناتجة عن أسلوب الحياة الخاطئ وممارسة عادات سلبية منها التدخين، وتناول الأطعمة عالية الدهون.

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