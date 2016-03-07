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النائبة غادة عجمى تجمع اشتراكات رحلة للإمارات فى جلسة مناقشة لائحة النواب

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النائبة غادة عجمى تجمع اشتراكات رحلة للإمارات فى جلسة مناقشة لائحة النواب النائبة غادة عجمى تجمع اشتراكات رحلة للإمارات فى جلسة مناقشة لائحة النواب
فى تصرف غير منطقى ولا يتسق مع مهمة مجلس النواب، بدأت غادة عجمى نائبة المصريين بالخارج بجمع اشتراكات من النواب بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب للسفر إلى الإمارات بقيمة 4500 للفرد.

وقالت "عجمى " فى تصريح لليوم السابع، إن للهدف وراء الرحلات هو دعم السياحة والارتقاء بمستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من النواب استجاب للمبادرة ودفعوا الاشتراك فورا.

وتابعت غادة "ومن المقرر أن يكون هناك رحلات قادمة من الإمارات إلى شرم الشيخ والأقصر تحت رعاية للطيران من اجل تنشيط السياحة بمصر.

غادة عجمى (1)

غادة عجمى (2)

غادة عجمى (3)

غادة عجمى (4)


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