ممثل الاتحاد الأوروبى: لا صحة لما يشاع حول تعليق تمويل السلطة الفلسطينية

>أكد ممثل الاتحاد الأوروبى فى فلسطين رالف طراف ،أنه لا صحة لما يشاع حول تعليق تمويل الاتحاد الأوروبى للسلطة الفلسطينية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يثق بأن التمويل الذى يوفره للرواتب والمخصصات الاجتماعية يصل بالشكل الكامل إلى المستفيدين منه، وذلك بفضل نظام المراقبة القوى والدائم الذى يتم استخدامه منذ العام 2008.

>وأوضح أنه لم يكن هناك مؤخرا أى أسباب للقيام بتحقيقات غير عادية من قبل الاتحاد بخصوص تمويله للسلطة الفلسطينية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى أعلن الأسبوع الماضى عن تقديم المساعدات الأولية لعام 2016 بقيمة 170 مليون يورو لمساعدة السلطة الوطنية فى دفع الرواتب والمخصصات الاجتماعية.

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