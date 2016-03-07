معسكر لطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية لتنظيف شوارع أسوان‎

أشاد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة من طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية فى حملات النظافة لشوارع وميادين مدينة أسوان وذلك تحت إشراف الدكتور عبد المنصف رشوان وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب ، لافتاً إلى إستمرار جهود رفع القمامة والمخلفات من شوارع مدن المحافظة بمشاركة فعالة من كافة قوى المجتمع.

ووجه اللواء مجدى حجازى الدعوة لفئات المجتمع الأسوانى بالقيام بحملات مماثلة للنظافة تكون بالتوازى لما تم فى الفترة الماضية وذلك من أجل الوقوف صفاً واحداً أمام مافيا البعض القليل منهم وليس كل عمال النظافة الذين نسعى لتلبية مطالبهم، وكشف حجازى عن أنه جارى تقييم التجربة الجديدة لمنظومة النظافة والتجميل و التى تم تطبيقها فى 7 أحياء على مستوى المحافظة مع دراسة مدى إمكانية مشاركة القطاع الخاص من عدمه، مقدماً شكره وتقديره وإحترامه لطلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية لوعيهم بهذه المؤامرة ، وأيضاً قدم المحافظ تحيته لجهود أهل أسوان الشرفاء ، وكان قد جاء ذلك على هامش قيام 70 طالب من طلاب المعهد بتنظيم معسكر شبابى يتضمن أعمال النظافة العامة لميدان المحطة ورفع للقمامة والمخلفات المختلفة به لإعادته للشكل الجمالى والحضارى المعهود لهذا الميدان ، حيث تم تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق مع مجلس مدينة أسوان والذى شارك بمعدات النظافة المختلفة لتنفيذ أعمال الحملة بالشكل المطلوب.