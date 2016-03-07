أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور | تطوير المنطقة الأثرية بمدينة أخميم بسوهاج‎

Google+ Print
صور | تطوير المنطقة الأثرية بمدينة أخميم بسوهاج‎ صور | تطوير المنطقة الأثرية بمدينة أخميم بسوهاج‎

تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم وبناء على تكليف ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج حاليا بتطوير المنطقة الاثرية بمدينة اخميم حيث يتم رفع القمامة وتطوير وتجميل الحديقة المتحفية الموجودة بجوار منطقة الاثار كما يتم تطوير حديقة الطفل الموجودة بالمنطقة والتابعة لادارة التضامن الاجتماعى باخميم.

وأكد المحافظ اننا نسعى لتوفير اماكن لزوار المنطقة الاثرية من ضيوف المحافظة المصريين والاجانب ، ونعمل علي توفير استراحات مناسبة مع توفير دورات مياه حضارية وكافيتريا على مستوى جيد ، كما نسعى كذلك لتطوير حديقة الطفل حتى يتم توفير متنفس حيوي لاطفالنا بمدينة اخميم .

واوضح محمود امام رئيس مركز ومدينة اخميم بان العمل يجري علي قدم وساق حيث يتم رفع المخالفات والقمامة من جوار المنطقة الاثرية ووضع بلدورات واعادة تركيب كشافات للاضاءة ودهان البلدورات واعمدة الانارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا