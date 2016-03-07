صور | تطوير المنطقة الأثرية بمدينة أخميم بسوهاج‎

تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم وبناء على تكليف ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج حاليا بتطوير المنطقة الاثرية بمدينة اخميم حيث يتم رفع القمامة وتطوير وتجميل الحديقة المتحفية الموجودة بجوار منطقة الاثار كما يتم تطوير حديقة الطفل الموجودة بالمنطقة والتابعة لادارة التضامن الاجتماعى باخميم.

وأكد المحافظ اننا نسعى لتوفير اماكن لزوار المنطقة الاثرية من ضيوف المحافظة المصريين والاجانب ، ونعمل علي توفير استراحات مناسبة مع توفير دورات مياه حضارية وكافيتريا على مستوى جيد ، كما نسعى كذلك لتطوير حديقة الطفل حتى يتم توفير متنفس حيوي لاطفالنا بمدينة اخميم .

واوضح محمود امام رئيس مركز ومدينة اخميم بان العمل يجري علي قدم وساق حيث يتم رفع المخالفات والقمامة من جوار المنطقة الاثرية ووضع بلدورات واعادة تركيب كشافات للاضاءة ودهان البلدورات واعمدة الانارة.