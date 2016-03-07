«مياه سوهاج» توجه قافلة مائية لقرية الحواويش بأخميم

صرح المهندس ناجح إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة نظمت القافلة المائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الحواويش بمركز أخميم.

وأضاف «إبراهيم»، أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح الكيميائي أمان ابو زيد، مدير عام جودة المياه بالشركة، أن الشركة تخدم 145 موقع بمركز أخميم تتنوع ما بين قرية وحي وتابع وأنه جاري الانتهاء من أعمال محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 وأن الشركة تسعى إلى تقديم كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، حيث قامت قامت الشركة بإغلاق 18 بئر مياه جوفي بقرية الحواويش لعدم مطابقتها للمواصفات.

يذكر أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل ندوات توعية لطلاب المدارس ومسابقات مائية وندوات لقادة الرآي والعمد ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالقرية وندوة للسيدات اتوعيتهم بضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.