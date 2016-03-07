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رئيس البرلمان للنائبة نشوى الديب: أوعى تمشى .. ولأخرى: "أحنا فى عرض صوت"

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رئيس البرلمان للنائبة نشوى الديب: أوعى تمشى .. ولأخرى: "أحنا فى عرض صوت" رئيس البرلمان للنائبة نشوى الديب: أوعى تمشى .. ولأخرى: "أحنا فى عرض صوت"
أعاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التنبيه أكثر من مرة على نواب المجلس بعدم مغادرة القاعة خلال الجلسة العامة والتى يجرى خلال استكمال مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية، موجها حديثه للنائبة نشوى الديب، خلال خروجها من القاعة، "رايحة فين أوعى تمشى".

وشهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب، عددًا من التنبيهات من رئيس المجلس للنواب الذين يغادرون القاعة، وقال لإحدى النائبات "إحنا فى عرض صوت"، مطالبا "السادة نواب المصريين الأحرار لا داعى للانصراف".

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