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جماهير الاتحاد تتعدى بالضرب على أوباما

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جماهير الاتحاد تتعدى بالضرب على أوباما جماهير الاتحاد تتعدى بالضرب على أوباما

اشتبك عدد من جماهير الاتحاد السكندري مع لاعب الفريق يوسف إبراهيم أوباما مهاجم الفريق عقب الخسارة أمام الداخلية.

الاتحاد تلقى ضربة موجعة جديدة بالسقوط أمام الداخلية بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

هزيمة جديدة فجرت غضب جماهير الاتحاد لتشتبك مع أوباما وتتعدى عليه بالضرب.

واتهمت جماهير الاتحاد أوباما بالتخاذل خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعلها تهاجم اللاعب وتشتبك معه عقب الخسارة أمام الداخلية.

ويحتل الاتحاد المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

وسجل أوباما 5 أهداف مع الاتحاد السكندري هذا الموسم يحتل بهم صدارة هدافي الفريق.

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