كاميرا في الجول – مرتضى منصور يتحدث عن: مايوكا وإسرائيل.. ويرد على ممدوح عباس

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي غياب حسام عاشور لاعب وسط الفريق لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاثة بسبب الإصابة.

عاشور غادر مباراة الأهلي الأخيرة أمام المقاصة متأثرا بالإصابة.

وأوضح طبيب الأهلي أن الأشعة أثبتت إصابة عاشور بتمزق في العضلة الخلفية بقطر مساحته 2 مللي.

وسيخضع عاشور لبرنامج استشفائي وتأهيلي خلال فترة غيابه للإصابة.

وعلى الجانب الأخر أشار خالد محمود لصعوبة لحاق محمد نجيب مدافع الفريق بلقاء الأهلي ضد ريكرياتيفو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

نجيب يغيب بسبب شكوى من آلام العمود الفقري وعضلات الظهر.

ومن المنتظر أن يخضع نجيب لبرنامج تأهيل شامل يؤهله للعودة للتدريبات الجماعية مع عودة الفريق من أنجولا.

عماد متعب

وقال طبيب الأهلي أن الجهاز الفني سوف يحسم مسألة سفر عماد متعب مهاجم الفريق إلى أنجولا بعد مران الثلاثاء.

ويعاني متعب خلال الفترة الماضية من إجهاد في العضلة الخلفية بعد إنهاء برنامج تأهيلي خاص له لمدة أسبوعين.

وخضع متعب لبرنامج استشفائي خلال الفترة الماضية قبل أن يبدأ التدريبات البدنية يوم الأحد والاثنين، ومن المنتظر أن تحدد احتياجات الجهاز الفني لجهوده من انضمامه لبعثة الفريق المتجهة إلى أنجولا من عدمه.

الأهلي يستعد لمواجهة ريكرياتيفو في الـ12 مارس ببداية مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا.