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باريس: هجوم "بن قردان " يزيد من الحاجة الطارئة لحل سياسى فى ليبيا

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باريس: هجوم "بن قردان " يزيد من الحاجة الطارئة لحل سياسى فى ليبيا باريس: هجوم "بن قردان " يزيد من الحاجة الطارئة لحل سياسى فى ليبيا

>أدانت فرنسا الهجوم الإرهابى الذى استهدف صباح اليوم الاثنين منشآت عسكرية وأمنية فى مدينة بن قردان فى تونس، والقريبة من الحدود التونسية والليبية، والذى أسفر عن استشهاد 4 مدنيين من بينهم طفلة (12 عاما) و6 من رجال الشرطة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال-فى تصريح له اليوم الاثنين- ان هجوم "بن قردان" الارهابى يزيد من الحاجة الطارئة لحل سياسى فى ليبيا.
>واعتبر نادال ان الانتقال الديمقراطى النموذجى الذى حققته تونس هو تحديدا السبب الذى يجعلها هدفا للارهابيين.

من ناحية اخرى، أكد ان بلاده تعبر عن تعازيها لاسر الضحايا وعن تضامنها مع السلطات والشعب التونسى فى مكافحة الاٍرهاب.
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