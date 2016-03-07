قوات التحالف:"رعد الشمال" تركز على حرب العصابات والقوات غير النظامية

قال العميد أحمد عسيرى، المتحدث باسم قوات التحالف، إن تمرين "رعد الشمال" يهدف إلى اختبار البنية التحتية العسكرية فى السعودية ، مشددًا على أن مثل هذه التمارين تخدم التحالف الإسلامى.

وأضاف عسيرى خلال مؤتمر صحفى لاستعراض مراحل التدريب وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، أن "رعد الشمال" يؤهل القوات المشاركة لكيفية مواجهة الإرهاب، وكذلك حرب العصابات والقوات غير النظامية.

وأشار إلى أن التدريب يهدف أيضا لرفع كفاءة القوات المشاركة فى التدريب، وتحقيق التكامل والتوافق، كاشفًا عن عدد الدول المشاركة فى التدريب، وقال إن 20 دولة مشاركة فى تمرين رعد الشمال تسعى للتكامل بين القوات.