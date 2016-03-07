المتحدث باسم قوات التحالف: اختتام مناورات "رعد الشمال" الخميس المقبل

قال العميد أحمد عسيرى، المتحدث باسم قوات التحالف، إن تدريب "رعد الشمال" يمتد من منطقة طريف إلى الحدود السعودية الكويتية العراقية، ويعد حلقة وصل بين القواعد العسكرية المتعددة، كاشفا عن موعد انتهاء التمرين فى الخميس المقبل.

وأضاف عسيرى خلال مؤتمر صحفى لاستعراض مراحل التدريب وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، أن تمرين رعد الشمال شمل 5 مراحل من التدريب على خوض كل الحروب، مشيرًا إلى أن هناك خارطة طريق لتشكيل التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب.

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