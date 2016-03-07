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وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا تتهم تركيا بقصف قواتها فى حلب

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وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا تتهم تركيا بقصف قواتها فى حلب وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا تتهم تركيا بقصف قواتها فى حلب
قال ريدور خليل المسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية السورية اليوم الاثنين إن المدفعية التركية قصفت مقاتلى الوحدات فى محافظة حلب الشمالية.

وأضاف خليل لرويترز أن القصف استهدف مدينة تل رفعت وأصاب عددا من عناصر وحدات حماية الشعب. وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن تركيا قصفت الوحدات فى نفس المنطقة الشهر الماضى.

وتشعر أنقرة بالقلق من زيادة نفوذ الأكراد فى شمال سوريا منذ أن بدأت الحرب فى هذا البلد عام 2011. وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على كل الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا تقريبا وتمثل حليفا مقربا للولايات المتحدة فى الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا.
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