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صور.. محافظ الأقصر يكرم الطفل الأول على الجمهورية في الكونغو فو

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صور.. محافظ الأقصر يكرم الطفل الأول على الجمهورية في الكونغو فو صور.. محافظ الأقصر يكرم الطفل الأول على الجمهورية في الكونغو فو

محافظ الأقصر يكرم الطفل الفائز

كرّم محمد بدر، محافظ الأقصر الطفل محمود أمام أبو الفضل الأول على مستوى محافظات الجمهورية في بطولة الكونغ فو لمنتخابات المناطق تحت سن الـ 15 .

وأوضح سامح حجاج يوسف، المدير الفني للمنتخب، أن محمود ذو الـ 14 عامًا بدء باللعب بالمنتخب منذ عام 2011 و حصل خلال هذه الفترة القصيرة على المركز الأول مرتان فى بطولة كأس والمركز الأول على مستوى وزارة الشباب والرياضة في التايكوندو والمركز الرابع ببطولة سكندريات العالم الدولية لعام 2014.

ومن جانبه أكد بدر على أهمية تشجيع الاطفال على ممارسة الرياضة منذ الصغر لما لها من تأثير ايجابى وتنموى على حياتهم المستقبلية، وكذلك مشاركتهم في البطولات الرياضية تخلق شخصًا واثقًا من نفسه وسوى اجتماعيًا ونفسيًا.

 

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