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«الداخلية» يهزم «الاتحاد السكندري» بهدفين مقابل هدف

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«الداخلية» يهزم «الاتحاد السكندري» بهدفين مقابل هدف «الداخلية» يهزم «الاتحاد السكندري» بهدفين مقابل هدف

أرشيفية

حقق فريق الداخلية فوزا غاليا على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة، التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية، ليقتنص أبناء علاء عبد العال أغلى ثلاث نقاط لهم منذ انطلاق المسابقة.

تقدم عمرو مرعى بالهدف الأول للداخلية فى الدقيقة 21 من متابعة لكرة ساقطة فى منطقة الجزاء أودعها بسهولة فى المرمى، وفى الدقيقة 29 يمر نفس اللاعب بكرة من الجانب الأيمن ويمررها بالعرض يحرزها سيريل بيالا مهاجم الداخلية على شمال الهانى سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.

وأحرز للاتحاد الايفوارى هيرمان كواكو فى الدقيقة 80 ليرتفع رصيد الداخلية لـ33 نقطة فى المركز الخامس مؤقتا ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 22 نقطة.

 

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