كيندال جينر تعتدي بالضرب على مصوّر باباراتزي

وصلت كيندال جينر Kendall Jenner إلى الملهى الليلي LiArc لحضور الحفل الخاص بـ Balmain، خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية، باريس.

رافقت جينر Jenner البالغة من العمر 20 عاماً صديقتها المقرّبة جيجي حديد Gigi Hadid. وقد أبت كيندال Kendall إلا أن تتصدّر أخبارها تلك الليلة وسائل الإعلام العالمية، إذ اعتدت بالضرب على أحد المصوّرين.

فقد دافعت شقيقة Kim Kardashian كيم كردشيان الصغرى عن نفسها عندما كانت تهمّ بمغادرة الملهى الليلي مع صديقتها، بعد أن اقترب منها مصوّر فوتوغرافي وتسبّب لها بالإزعاج، إثر مغافلته حرّاسها الشخصيين، ما حفّزها على ضربه ودفعه بشدّة إلى الوراء، قبل أن يقوم حراسها الشخصيون بالتدخّل وإبعاد المصوّر.

وكانت العارضتان قد شاركتا في عرض Balmain للأزياء، حيث تحوّلت كيندال Kendall إلى شقراء و جيجي Gigi الى سمراء، حتى بدت كيندال Kendall شبيهة جداً بشقيقتها الكبرى Kim كيم.

وأعلنت العارضة عن إحباطها جراء المهمة التي تبدو شبه مستحيلة وهي الهروب من المصوّرين، إذ غرّدت قائلة:

"أنا لا أهرب من أيّ شخص، أنا أعيش حياتي فقط! أنا لا أهرب مسرعة من المصوّرين.. وكيف يمكنني الهروب من اثني عشر باباراتزي؟ لا أستطيع. إنه من الأمور المستحيلة".

بالصور: أخوات Kardashian قبل التجميل