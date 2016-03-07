أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيندال جينر تعتدي بالضرب على مصوّر باباراتزي

Google+ Print

الإثنين 07-03-2016 15:50

وصلت كيندال جينر Kendall Jenner إلى الملهى الليلي LiArc لحضور الحفل الخاص بـ Balmain، خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية، باريس.
رافقت جينر Jenner البالغة من العمر 20 عاماً صديقتها المقرّبة جيجي حديد Gigi Hadid. وقد أبت كيندال Kendall إلا أن تتصدّر أخبارها تلك الليلة وسائل الإعلام العالمية، إذ اعتدت بالضرب على أحد المصوّرين.
فقد دافعت شقيقة Kim Kardashian كيم كردشيان الصغرى عن نفسها عندما كانت تهمّ بمغادرة الملهى الليلي مع صديقتها، بعد أن اقترب منها مصوّر فوتوغرافي وتسبّب لها بالإزعاج، إثر مغافلته حرّاسها الشخصيين، ما حفّزها على ضربه ودفعه بشدّة إلى الوراء، قبل أن يقوم حراسها الشخصيون بالتدخّل وإبعاد المصوّر.
وكانت العارضتان قد شاركتا في عرض Balmain للأزياء، حيث تحوّلت كيندال Kendall إلى شقراء و جيجي Gigi الى سمراء، حتى بدت كيندال Kendall شبيهة جداً بشقيقتها الكبرى Kim كيم.
وأعلنت العارضة عن إحباطها جراء المهمة التي تبدو شبه مستحيلة وهي الهروب من المصوّرين، إذ غرّدت قائلة:
"أنا لا أهرب من أيّ شخص، أنا أعيش حياتي فقط! أنا لا أهرب مسرعة من المصوّرين.. وكيف يمكنني الهروب من اثني عشر باباراتزي؟ لا أستطيع. إنه من الأمور المستحيلة".

 

بالصور: أخوات Kardashian قبل التجميل

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي