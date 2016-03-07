سلمان خان سعيد بمحبة الأطفال له

قام نجم بوليوود سلمان خان بقضاء يوم مع معجبيه الأطفال في إحدى مدارس بومباي، وقام بتوزيع الهدايا لهم، وعن هذه الزيارة قال خان أنا سعيد جداً بمحبة الاطفال لي وهذا الشعور صادق ونابع من القلب لأن الأطفال لا يعرفون الكذب. وعن تجربته مع الطفلة الباكستانية الصغيرة "هارشالي مالثوترا" بطلة فيلمه Bajrangi Bhaijaan قال: كانت من أجمل التجارب ولقد فأجاتني بموهبتها والتزامها بالعمل واحترامها للتوقيت، و لا أنسى أول مشهد جمعني بها، فقد كانت واثقة من نفسها وهذا ما أعجبني بها، وقد أصررت أن أجلس معها قبل التصوير لتخفيف التوتر عليها.