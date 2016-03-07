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بلقيس تعتذر عن تغريدتها القاسية ضد لين الحايك ثم تخطىء

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الإثنين 07-03-2016 18:49

ما أن انتهت حلقة برنامج "ذا فويس كيدز" حتى خرجت الفنانة اليمنية بلقيس بتغريدة قاسية بحق الطفلة لين الحايك التي فازت باللقب جاء فيها "جميع الأصوات الجبارة تم إقصاؤها في ذا فويس كيدز والفائزة باللقب صوتها عادي والحلقة جاءت مخيبة للآمال".
تصريح بلقيس أثار الكثير من ردود الفعل السلبية، خاصة أنّ من تنتقدها بلقيس لا تزال طفلة قد تؤثر كلمة في مسارها الفني، رغم إشادة معظم المغردين بصوتها، ويبدو أن هذه الاعتراضات وجدت طريقها إلى بلقيس التي عادت وكتبت " بالنهاية كلهم أطفال أحباب الله... بس ليته راح لصوت بوجهة نظري أفضل.. لا زالت دموع الطفل السوري عبدالرحمن الحلبي عالقة في الاذهان".
وبدا أن بلقيس ليست متابعة جيدة للبرنامج ولا تعرف أصلاً أسماء المشتركين، حيث أطلقت على عبد الرحيم اسم عبد الرحمن، وتحدّثت عن أصوات جبارة تمّ إقصاؤها رغم أن المتأهلين الستة كانوا من أفضل المشتركين بشهادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدربين والجمهور الذي صوّت بكثافة.
ويبدو أنّ بلقيس أحسّت بالخطأ الذي ارتكبته عندما قيّمت طفلة بهذه القسوة فكتبت " تغريدتي أزعجت البعض.. عموماً أرجع وأقول هي طفلة والأطفال أحباب الله وأتمنى لها كل التوفيق... ومو غلط الواحد يقول عن شي بخاطره باحترام".

لهذه الأسباب فازت لين الحايك في برنامج "ذا فويس كيدز"

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