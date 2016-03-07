شيريل كول تنشر رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد الأمهات

نشرت شيريل فيرنانديز فيرسيني Fernandez-Versini Cheryl صورة لها ولوالدتها على انستقرام بمناسبة عيد الأمهات في بريطانيا، أشادت فيها بالأخيرة، واصفة إياها بالصخرة.

وعلى الرغم من أنها كانت سنة متقلبة وكثيرة الأحداث بالنسبة إلى النجمة Cheryl شيريل، التي تُعرف أيضاً بـ اسم شيريل كول Cheryl Cole، بعد انفصالها المدوي عن زوجها الثاني جان برنار فيرنانديز فيرسيني Jean-Bernard Fernandez-Versini لأسباب غير معروفة، بالإضافة إلى الانتقادات التي وُجهت إليها بعد كشفها عن قصة حب جديدة مع المغني ليام باين Liam Payne، الذي يصغرها بعشر سنوات، فإن الكلام المؤثر الذي وجّهته المغنية البريطانية لوالدتها جوان كالاهان Joan Callaghan على انستقرام، أثر في متتبعيها ـ برأي النقاد ـ حيث قالت:

"في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بأمهاتنا أنشر الصورة والجملة الأحب على قلبي .. أنا أحبك أمي".

وأضافت كول Cole: " شكراً لكونكِ أكثر من أمّ بالنسبة إلي، لأنك صديقتي وصخرتي، ودائماً تفكرين في أولادك وأحفادك وفي الآخرين قبل أن تفكري في نفسك. أنت تستحقين أن يُحتفل بك، أنتِ امرأة مميزة، أحبك كثيراً".