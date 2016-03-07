على عبدالعال: لو وافقنا على مقترحات زيادة اللجان سيصبح لدينا لجنة لكل نائب

انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كثرة المقترحات المقدمة من النواب باستحداث لجان نوعية بالبرلمان.

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة المسائية اليوم، لدىّ 65 مقترحا، بالإضافة إلى 19 لجنة نوعية قديمة، لافتا إلى أن البرلمان لو وافق على ذلك يكون عدد اللجان النوعية أكثر من 100 لجنة، وهذا غير معقول وغير منطقى، وتابع قائلا "كدا يبقى عندنا لجنة لكل نائب".

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