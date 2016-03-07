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رئيس مجلس النواب: لن أوافق على إنشاء لجنة للصعيد حتى لا نقنن تقسيم مصر

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رئيس مجلس النواب: لن أوافق على إنشاء لجنة للصعيد حتى لا نقنن تقسيم مصر رئيس مجلس النواب: لن أوافق على إنشاء لجنة للصعيد حتى لا نقنن تقسيم مصر
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية للمجلس، إننا دولة موحدة ولن أوافق على استحداث لجنة للصعيد لأنه لا يمكن للبرلمان أن يقنن أوضاعا تدعو للتقسيم.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هناك فرقا بين الدستور الذى نص على تنمية الصعيد ووضع خطط لذلك وبين إنشاء لجان تساعد على التقسيم.

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