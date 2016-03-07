بالأسماء.. مجلس النواب يقر زيادة اللجان النوعية لـ25 لجنة بدلا من 19

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المسائية المنعقدة الآن، على زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس إلى25 لجنة بدلا من 19، ليتم زيادة عدد 8 لجان. واستحدث مشروع اللائحة بعد التعديل عليه خلال جلسة اليوم بعض اللجان هى “الشئون الأفريقية، الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة”، كما ضم المجلس “الآثار والثقافة والإعلام” فى لجنة واحدة، و”السياحة والطيران المدنى” فى لجنة واحدة، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية”.

وجاء نص المادة بعد التعديل عليها كالتالى: المادة 37: تشأ بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلى: 1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- لجنة الخطة والموازنة. 3- لجنة الشئون الاقتصادية. 4- لجنة العلاقات الخارجية. 5- لجنة الشئون العربية. 6- لجنة الشئون الأفريقية. 7- لجنة الدفاع والأمن القومى. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9- لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. 12 – لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14- لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى. 15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار. 18- لجنة السياحة والطيران المدنى. 19– لجنة الشئون الصحية. 20- لجنة النقل والمواصلات. 21 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23 – لجنة الإدارة المحلية. 24- لجنة الشباب والرياضة. 25- لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.