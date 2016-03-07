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افتتاح معرض «عيد الأم» الخيري لتوفير الملابس والمأكولات للفقراء بأسيوط

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افتتاح معرض «عيد الأم» الخيري لتوفير الملابس والمأكولات للفقراء بأسيوط افتتاح معرض «عيد الأم» الخيري لتوفير الملابس والمأكولات للفقراء بأسيوط

تنظم الجمعية النسائية لتنظيم الصحة بأسيوط، معرض “عيد الأم” لتوفير الملابس بأسعار زهيدة للفقراء، بالاشتراك مع جمعية رجال الأعمال بمحافظة أسيوط ، في الفترة من 7 إلي 10 مارس الجاري ، بقاعة المؤتمرات بنادي الواي بمدينة أسيوط.

صرحت بذلك عبلة بكري، رئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية لتنظيم الصحة ، واوضحت ان المعرض تم افتتاحه اليوم الإثنين، بحضور محمد فؤاد الشندويلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة 21 جمعية ويقدم المعرض مأكولات ومشغولات وملابس للفقراء وتوفير ملابس للسيدات بالتزامن مع احتفالات “عيد الأم “.

وأشارت رئيس الجمعية إلي أن بعض قطع الملابس وصلت قيمتها 15 جنيها ، وذلك لإدخال السعادة والسرور علي قلوب أمهات أسيوط من الفقراء، ويأتى انخفاض الأسعار كنتيجة مباشرة لقيام عدد من أصحاب المحال والشركات بالمساهمة في توفير قطع ملابس بجودة عالية وأسعار زهيدة.

 

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