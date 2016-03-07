بالصور.. إحباط تهريب 1232 علبة أدوية بمطار برج العرب

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة سمير صديق مدير الجمرك محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

اشتبه كل من "مستور أبوتلات" و"وزهير الديروطى" رؤساء الوردية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط طائرة شركة النيل رقم "NP204" القادمة من ينبع بالسعودية فى الراكب (م.م.ح.أ)، وبفتيشه تم العثور على عدد 1232 علبة وشريط من الأدوية البشرية وزجاجات العطور وعلب مستحضرات التجميل بقيمة 50 ألف جنيه.

وقرر أبو العلا محمد مدير عام جمرك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر ضبط للراكب وإحالته للنيابة.

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