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بالصور.. افتتاح معرض "عيد الأم" الخيرى لتوفير الملابس والمأكولات للفقراء

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بالصور.. افتتاح معرض "عيد الأم" الخيرى لتوفير الملابس والمأكولات للفقراء بالصور.. افتتاح معرض "عيد الأم" الخيرى لتوفير الملابس والمأكولات للفقراء
تنظم الجمعية النسائية لتنظيم الصحة بأسيوط، معرض "عيد الأم" لتوفير الملابس بأسعار زهيدة للفقراء، بالاشتراك مع جمعية رجال الأعمال بمحافظة أسيوط، فى الفترة من 7 إلى 10 مارس الجارى، بقاعة المؤتمرات بنادى الوادى بمدينة أسيوط.

وصرحت بذلك عبلة بكرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية لتنظيم الصحة، وأوضحت أن المعرض تم افتتاحه اليوم الاثنين، بحضور محمد فؤاد الشندويلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة 21 جمعية ويقدم المعرض مأكولات ومشغولات وملابس للفقراء وتوفير ملابس للسيدات بالتزامن مع احتفالات "عيد الأم".

وأشارت رئيس الجمعية إلى أن بعض قطع الملابس وصلت قيمتها 15 جنيهًا، وذلك لإدخال السعادة والسرور على قلوب أمهات أسيوط من الفقراء، ويأتى انخفاض الأسعار كنتيجة مباشرة لقيام عدد من أصحاب المحال والشركات بالمساهمة فى توفير قطع ملابس بجودة عالية وأسعار زهيدة.

افتتاح معرض عيد الأم (1)

افتتاح معرض عيد الأم (2)

افتتاح معرض عيد الأم (3)

افتتاح معرض عيد الأم (4)

افتتاح معرض عيد الأم (5)

افتتاح معرض عيد الأم (6)


>- وزير القوى العاملة يفتتح معرض تسويق منتجات 31 عارضا بمناسبة عيد الأم

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مصر 365

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