محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية تفعيل برامج المجلس الإقليمى للسكان

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه لابد من تضافر وتكثيف الجهود لمواجهة مشكلة القضية السكانية مع ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة القضية السكانية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تكثيف وتضافر الجهود من جميع أجهزة الدولة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى مواجهة القضية السكانية، وزيادة وارتفاع معدلات المواليد، باعتبار أنها إحدى القضايا القومية المهمة التى تواجه وتلتهم كل محاور التنمية وتعوق النمو الاقتصادى للبلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقد، اليوم الاثنين، للمجلس الإقليمى للسكان برئاسة المحافظ وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والأوقاف والتربية والتعليم، وفرع محو الأمية وتعليم الكبار والثقافة والشباب والرياضة.

واستعرضت نشوى الطحاوى مقررة فرع المجلس بالإسماعيلية خلال الاجتماع توصيات آخر اجتماع للمجلس التى تضمنت التأكيد على دراسة أوضاع جميع الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات غير النشطة ولا تقدم خدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بالإضافة إلى التوعية الدينية السليمة بالطرق المباشرة وغير المباشرة لإخراج مواطن قوى وصالح فى المجتمع لتصبح الموارد البشرية إضافة وقوة للمواطن وليست عبئا، كما تم استعراض المؤشرات السكانية للمحافظة وتقديرات تعداد السكان حتى أول يناير 2016.

وأشارت نشوى الطحاوى إلى أن نسبة السكان بالمحافظة بلغت 1.2 مليون نسمة حسب تقديرات مركز المعلومات، وتحدثت عن ملخص الأهداف العامة للاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 والتى تشمل إعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر، من خلال توزيع السكان على نحو يحقق الأمن واستعادة ريادة مصر الإقليمية بتحسين خصائص المواطن المصرى، من خلال خفض عدد المناطق العشوائية وإنشاء مناطق عمرانية جديدة ورفع معدلات تشغيل الإناث وخفض الأمية بين الإناث وخفض نسبة الزواج المبكر وخفض نسبة التسرب من التعليم وخفض معدل تشغيل الأطفال وخفض معدلات الطلاق والزيادة السكانية واستعادة دور المجتمع المدنى فى مساندة البرنامج السكانى وتبنى القيم الإنجابية التى تحقق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادى والسكانى.

كما تم خلال الاجتماع عرض لأبرز عناصر الخطة التنفيذية السنوية لعام 2015/2016 لمحافظة الإسماعيلية التى تمت وفق محاور استراتيجية السكان ودلالات مؤشرات الحماية المحققة وعرض تحليل الوضع الديموجرافى للمحافظة وفق المنهج الجديد واستراتيجية تجميع المؤشرات التى لها علاقة بالسكان، كما تم عرض أبرز إنجازات الجهات العاملة فى المجال السكانى خلال الفترة السابقة وإنجازات القوافل السكانية والصحة الإنجابية وعرض أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار التى تخدم القضية السكانية.

وأعلنت مديرة فرع المجلس الإقليمى للسكان بالإسماعيلية أن الإسماعيلية سجلت أعلى معدل زيادة فى معدلات الاستخدام الحالى لوسائل تنظيم الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لآخر مسح سكانى فى نهاية 2015، كما حققت أعلى معدلات استخدام للوسائل بشكل عام.. وأشارت إلى أن الفرع يسعى جاهدا إلى إتاحة خدمات تنظيم الأسرة إلى نسبة 100% فى المناطق المحرومة وزيادة نسبة المفاهيم الصحيحة عن الصحة الإنجابية والجنسية لدى الشباب والمراهقين والعمل على خفض نسبة الأمية والبطالة من خلال حملات التوعية الجماهيرية وتكثيف الحملات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

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