بالصور.. تجربة إخلاء ناجحة بصيدلة القناة

أجرت كلية صيدلة القناة تجربة إخلاء حريق بمبنى المعامل والطلاب، تدرب خلالها أفراد الكلية على الطريقة الصحيحة لإخلاء المبنى أثناء الحريق.

شهد التجربة كل من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والدكتورة سمية مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعديد من أساتذة الكلية.

وقال الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية إن الهدف من التجربة تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وأفراد الجهاز الإدارى بالكلية على طريقة المعاملة الصحيحة أثناء الحريق، حيث إنها تعد من أحد أهم متطلبات معايير الأمن والسلامة التى تدخل ضمن معايير الجودة والاعتماد التى تقبل عليها الكلية قريبا جدا.

وأضافت الدكتورة سمية مصطفى وكيل الكلية أن الجهات التى شاركت فى التجربة وحدة الإطفاء بالجامعة وسيارة إسعاف المستشفى التخصصى ومكتب أمن الكلية والشئون الفنية، وأساتذة الكلية وطلابها وإداريوها وتم إخلاء المبنى بالكامل بنجاح تام.

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