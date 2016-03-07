نادى العلوم بـ"ثقافة الطفل" فى قنا ينظم محاضرة عن "تكنولوجيا النانو"

نظم نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل بقنا، اليوم الاثنين، محاضرة علمية بعنوان "تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البشرية"، وذلك فى مقر مدرسة جنوب قنا الإعدادية للبنات، حاضرت فيها الدكتورة أسماء فياض، حيث تحدثت عن معنى كلمة (نانو)، وأهمية هذا العلم واستخداماته فى مجالات الطب والكمبيوتر والصناعة، كما تم عرض فيلم علمى عن النانو تكنولوجى.

وصرحت جيهان رمزى، مديرة قصر ثقافة الطفل أن هذه المحاضرات جزء من أنشطة نادى العلوم بالقصر الذى من أهم أهدافه خدمة طلاب المدارس بتقديم خدمات علمية لهم، مثل تنظيم المحاضرات والندوات العلمية، وعرض أفلام علمية، وإقامة معارض وورش علمية؛ من أجل تنمية الوعى العلمى لدى الطلاب وترغيبهم فى العلوم والتخصص فيها ودعم روح البحث العلمى والابتكار والإبداع لديهم.

وقالت مروة محمد مسئولة نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل، إن تلك المحاضرات والأنشطة تستهدف اكتشاف روح الموهبة لدى الطلاب وميولهم العملية، وإذكاء روح المبادرة والابتكار، ونشر الوعى والثقافة العملية بين طلاب المدرسة، وتنمية القدرات العقلية لدى الطلبة وتدريبهم على خطوات التفكير العلمى السليم، وخلق جيل قادر على الإبداع العلمى فى المجالات الحياتية المختلفة.

وأضافت مسئولة نادى العلوم أن النادى يهدف من خلال تلك الأنشطة أن يكون المنطلق الأول لاحتضان القدرات والإبداعات العلمية للطلاب، ورعايتها وصقلها وتنميتها حتى تثمر عطاءً مميزًا، وفكرًا متقدًا، وعملا متقنًا؛ إيمانًا بأهمية العلوم فى رفع مستوى التفوق فى المجالات الإنتاجية والتعليمية والاقتصادية، وغيرها من مناحى الحياة.

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